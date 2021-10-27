İstanbul TEM otoyolu Hadımköy bağlantı yolunda sürücüler yoğun trafiğe girmemek için kaldırımdan gitmeye başladı.

Kaldırımı 3. şerit olarak kullanan bazı sürücüler, yayalardan korna çalarak yol istedi. Sivil Trafik Büro Amirliği ekipleri yayalardan yol isteyen sürücüleri durdurdu.

Sürücülere "araçları kamunun veya kişilere zarar verecek şekilde sürmek" ve "trafik levhalarına uymamak" suçlarından para cezası kesildi.

[Fotoğraf: DHA]

"Ezilme tehlikesi geçirdim"

Kaldırımda yürürken ezilme tehlikesi geçirdiğini söyleyen Yusuf Bilgin, "Yaklaşık 1 aydır yürümek için bu güzergahı kullanıyorum. Malum İstanbul, her yerde trafik var ama kaç defa ezilme tehlikesi ile karşılaştım. Kaldırımdasınız, telefona bakıyorsunuz. Saniyelik oluyor. Bir de öyle bir korna ile geliyorlar ki, kaldırımda yürüyorsun ne yapacağını şaşırıyorsun. Buna kesin bir çözüm bulunması gerekiyor. Arkadan bir de inanılmaz hızla geliyorlar. Kaldırımdan gidiyorsun bari yavaş git. Kurallara tamamen aykırı bir durum. Aralarında belediye otobüsleri de var" dedi.