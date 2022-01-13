Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 17:52Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Kars'ta eğitime kar engeli
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars’ta yoğun kar yağışı nedeniyle okullar 1 gün tatil edildi. Kamuda çalışan hamile ve engelli personeller de idari izinli sayılacak.
Kars Valiliği'nden yapılan açıklamada, "İlimiz geneli ve ilçelerimizde devam eden yoğun kar yağışı ve olumsuz hava şartları nedeniyle eğitim-öğretime 14 Ocak Cuma günü 1 gün süreyle ara verilmiştir” denildi.
Açıklamada, “Kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan malul ve engelliler ile hamile personelimiz de idari izinli sayılacaktır" sözleri de yer aldı.
Etiketler: Eğitim Kar Yağışı Kars
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