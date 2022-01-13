Haber Giriş: 13 Ocak 2022 Perşembe 17:36Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Hakkari'de 53 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi
[Fotoğraf: TRT Haber]
Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde bir araçta 53 kilo 200 gram uyuşturucu bulundu, sürücü gözaltına alındı.
Hakkari'de, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.
İlçede bir araçta ekiplerce yapılan aramada iki çuval içinde 53 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.
Sürücü gözaltına alındı.
Etiketler: Hakkari Narkotik Uyuşturucu
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