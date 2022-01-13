Hakkari'de, İl Emniyet Müdürlüğü görevlilerinin "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti" suçunu önlemeye yönelik çalışmaları devam ediyor.

İlçede bir araçta ekiplerce yapılan aramada iki çuval içinde 53 kilo 200 gram uyuşturucu ele geçirildi.

Sürücü gözaltına alındı.