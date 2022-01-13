Karlı ve buzlu yollara aldırış etmeden yola koyulan Şevket ve Tugay Sahtiyan kardeşler, Şahin model otomobille Kuzey Kutbu'na giden ilk Türkler oldu.

21 gün süren yolculukta 14 bin kilometre yol kateden kardeşler, yakıt giderlerine 35 bin lira harcadı.

Yirmi ülke geçtiklerini söyleyen Şevket Sahtiyan, “Eksi yirmi derece ve neredeyse güneş açmayan yerleri geçtik. Özellikle karlı ülkelere çıktıkça yol çok zahmetli geçti ama çok güzeldi. Çok güzel anılar biriktirdik” dedi.



Tugay Sahtiyan, yolların çok kötü olduğunu ve gittikçe bitmediğini anlattı:

“Yani şu açıdan kötü, kardan dolayı hız alamıyorsunuz. Önümüzden sık sık geyik ve kurt gibi yırtıcı hayvanlar geçti. O nedenle ağır ilerleyen bir yolculuktu.”



İtalya'da bir fuara katılmak için İstanbul'dan yola çıkan kardeşler fuar sonrası ani bir kararla kuzeye doğru devam ettiler. Beyaz gelin diye adlandırdıkları Tofaş araçlarıyla, Avrupa turuna çıkan kardeşler, Avrupa’nın kuzey burnu Norveç’in Nordkapp şehrine ulaştı.

Hedeflerinde yeni rotalara yolculuklar var

On bir yıldır Tofaş sahibi olduğunu vurgulayan Şevket, aracının ilk arabası olduğunu ve onun için nostaljik anlam içerdiğini söyledi.



Yolculuk esnasında sıra dışı olaylarla karşılaşan kardeşler Türkiye'ye ilginç anılarla döndü.



Kendisine Türkler her yerde dedirttiğine değinen Şevket Sahtiyan, “Gece saat üçtü ve Finlandiya sınırına yakın dağlık bir alandaydık. Feci kar yağıyordu ve yol kapalıydı. Birden cama biri tıkladı. Camı açtığımda Abi Doğan’ın burada ne işi var diyen biri. Çok şaşırmıştım valla” dedi.

Şevket ve Tugay Sahtiyan kardeşler yolculuklarına ilişkin görüntüleri sosyal medyada paylaşınca büyük ilgi gördü. Şimdi hedeflerinde yeni rotalara yolculuk yapmak var.