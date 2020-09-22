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Kars’ta bir köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
Kars'ın Arpaçay ilçesine bağlı bir köyün, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantinaya alındı.
Valilikten yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyon sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Arpaçay ilçesine bağlı Güvercin köyünde karantina uygulamasının başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, COVID-19 tedbirleri kapsamında köye giriş çıkışların durdurulduğu kaydedildi.
Etiketler: Kars karantina koronavirüsSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 09:33
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