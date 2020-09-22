İl Hıfzıssıhha Kurulu tarafından alınan karar gereği, Iğdır'da koronavirüs vaka sayılarında artış gözlenmesi sonucunda tüm kamu kurum ve kuruluşları ile tesislerine girmek için 'HES' kodu zorunluluğu getirildi.

Karar gereği, polis ekipleri vatandaşlara 'HES' kodunun olup olmadığını soracak. HES kodu olmayan kişiler, kamu kurum ve kuruluşlarına alınmayacak.

"HES" kodu nasıl alınacak?

'HES' kodu almak isteyenler, 'HES' yazıp aralarında boşluk bırakarak sırasıyla TC kimlik numarası, TC kimlik seri numarasının son 4 hanesi ile paylaşım süresi gün sayısı olarak yazılarak 2023'e SMS gönderebilir ve 'HES' kodunu alabilirler.