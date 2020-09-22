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Beyoğlu'nda tramvayla otomobil çarpıştı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul Beyoğlu'nda Fındıklı tramvay durağı yakınlarında otomobille tramvay çarpıştı. Kazada otomobil sürücü araçta sıkıştı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda ekip sevlk edildi. Kaza nedeniyle tramvay seferlerinde aksama oldu.
Metro İstanbul'dan yapılan açıklamada, "T1 Kabataş-Bağcılar tramvay hattında geçici bir süre için seferlerimiz Bağcılar-Karaköy istasyonları arasında yapılmaktadır." denildi.
Etiketler: tramvay kazası kabataş-bağcılar tramvayı İstanbulSon Güncelleme: 22 Eylül 2020 Salı 09:43
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