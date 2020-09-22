Van Cumhuriyet Başsavcılığı, FETÖ'nün TSK ve jandarma yapılanması içinde faaliyet gösteren ve gizli örgüt sorumluları ile ankesörlü veya büfe telefonları üzerinden ardışık aramalar ile haberleştiği belirlenen 19 şüpheliyle ilgili soruşturma başlattı.

Aralarında muvazzaf askerlerin de olduğu şüphelileri yakalamak için Van merkezli İstanbul, Ankara, Kocaeli, Eskişehir, Hatay, Osmaniye, Gaziantep, İzmir, Kayseri, Batman ve Şırnak'ta eş zamanlı operasyon gerçekleştirildi.

Operasyonda 17 şüpheli gözaltına alındı.

2 şüpheliyi yakalama çalışmaları devam ediyor.

Gözaltına alınan FETÖ şüphelileri Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemlerinin ardından adli makamlara sevk edilecek.