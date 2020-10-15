Haber Giriş: Kaynak: AA
Kars'ta bir köy daha karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Arpaçay ilçesindeki Akçalar köyünde, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Kars Valiliğinden yapılan açıklamada, salgının yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Arpaçay ilçesine bağlı Akçalar köyünün karantinaya alındığı ifade edildi.
Açıklamada, COVID-19 tedbirleri kapsamında köye giriş ve çıkışların durdurulduğu bildirildi.
Etiketler: KoronavirüsSon Güncelleme: 15 Ekim 2020 Perşembe 20:36
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