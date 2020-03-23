Haber Giriş: Kaynak: AA
Kars'ta bir araçta 1995 tarihi sikke ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Kars'ın Kağızman ilçesinde durdurulan bir araçta 1995 tarihi sikke ele geçirildi. 4 kişi gözaltına alındı.
İlçeye bağlı Akçay köyü mevkisinde yol uygulaması yapan jandarma ekipleri şüphe üzerine bir aracı durdurdu.
Ekipler tarafından araçta yapılan aramada, tarihi nitelikteki 1995 sikke ele geçirildi.
Olayla ilgili 4 kişi gözaltına alındı.
Gözaltına alınan zanlıların jandarmadaki işlemleri sürüyor.
Sıradaki Haber
Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri devam ediyor
Yükleniyor lütfen bekleyiniz