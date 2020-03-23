Milli Savunma Bakanlığın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, askeri birliklerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiği belirtildi.

Dünyada ve ülkemizde görülen Koronavirüs salgını nedeniyle; birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/HkxMdt0F3c — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 23, 2020

Açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor" ifadelerine yer verildi.