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Askeri birliklerde koronavirüs tedbirleri devam ediyor
[Fotoğraf: AA]
Koronavirüs tedbirleri kapsamında MSB, askeri birliklerde yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralının hassasiyetle yerine getiriyor.
Milli Savunma Bakanlığın (MSB) Twitter hesabından yapılan açıklamada, askeri birliklerdeki yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin uygulanmaya devam ettiği belirtildi.
Dünyada ve ülkemizde görülen Koronavirüs salgını nedeniyle; birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor.#MSB #TSK pic.twitter.com/HkxMdt0F3c— T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) March 23, 2020
Açıklamada, "Dünyada ve ülkemizde görülen koronavirüs salgını nedeniyle birliklerimizdeki yemekhane, yatakhane gibi ortak kullanım alanlarında ve içtimalarda sosyal mesafe kuralı hassasiyetle yerine getiriliyor" ifadelerine yer verildi.
Etiketler: msb milli savunma bakanlığı kovid-19 koronavirüsSon Güncelleme: 23 Mart 2020 Pazartesi 17:43
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