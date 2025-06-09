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Türkiye
AA 09.06.2025 12:03

Kars'ta ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

Kars'ın Kağızman ilçesinde doğa gezisinde ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı.

Kars'ta ayı saldırısına uğrayan kişi ağır yaralandı

Diyarbakır'dan Kağızman'a oğlunun yanına giden ve doğa gezisine çıkan 58 yaşındaki Sadun Önen, Kozlu köyü yakınlarında ayı saldırısına uğradı.

Önen'in bağırma sesini duyan çevredeki çobanların ihbarı üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Kolu kırılan, kafa ve sağ baldırından ağır yaralanan Önen, Kağızman Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Burada yapılan müdahalenin ardından Harakani Devlet Hastanesi'ne sevk edilen ve yoğun bakımda tedaviye alınan Önen'in hayati tehlikesinin devam ettiği öğrenildi.

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