Açık 31.3ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 09.06.2025 11:48

Tatilciler dönüşe geçti, yoğunluk başladı

Kurban Bayramı'nı şehir dışında geçirenlerin dönüş yolculuğu başladı. Memleketlerinde veya tatil bölgelerinde geçirenlerin dönüş yolculuğu nedeniyle şehirlerin giriş noktalarında araç yoğunluğu oluştu.

Tatilciler dönüşe geçti, yoğunluk başladı

Kurban Bayramı tatilini şehir dışında geçirenler dönüşe geçti. Bazı noktalarda araçlar güçlükle ilerledi.

Dönüş trafiği nedeniyle Anadolu Otoyolu'nun Bolu ve Düzce geçişleri İstanbul istikametinde akıcı yoğunluk devam ediyor.

Karabük-Gerede bağlantı noktasından başlayarak, Gerede mevkii, Köroğlu rampası ve Bolu Dağı Tüneli kesiminde araç trafiği zaman zaman yoğunlaşıyor.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

D-100 kara yolunun İstanbul yönünde de yer yer akıcı yoğunluk gözlemleniyor.

Otoyolun ve D-100 kara yolunun Ankara istikametinde ise ulaşım normal seyrediyor.

Otoyolun Kaynaşlı gişeleri, Asar, Üçköprü, Düzce gişeleri ve Sinirci mevkilerinde akıcı yoğunluk görülüyor, Yongalık mevkiinde ise yoğunluk nedeniyle sürücüler yavaş ilerliyor.

Tekirdağ-İstanbul kara yolunda da trafik yoğunluğu

Dönüş yolunda özellikle Tekirdağ-İstanbul kara yolunun Yenice, Yeniçiftlik, Beyazköy ve Marmaraereğlisi mevkilerinde zaman zaman yoğunluk meydana geldi.

Ulaşımın aksamaması için çalışmalarını sürdüren polis ve jandarma ekipleri, sürücüleri aşırı hız, takip mesafesi ve hatalı sollama konularında uyardı.

Kara yolundaki yoğunluğun gün boyunca devam etmesi bekleniyor.

ETİKETLER
Bolu Kurban Bayramı Trafik Ulaşım
Sıradaki Haber
Tren setlerinin üretiminde güneş enerjisi kullanılacak
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
12:41
TBMM Dilekçe Komisyonu vatandaşların derdine çare oluyor
12:36
THY'den yeni rekor: Bir günde 1369 uçuş
12:17
Hamas İsrail'in Madleen gemisine müdahalesini "organize devlet terörü" olarak niteledi
12:39
"Hayatta kalma mücadelesi devam ediyor"
12:14
Los Angeles'taki gösteriler için Trump'tan "askeri birlikleri getirin" talimatı
12:23
Seyir halindeki aracın camından ayağını çıkardı, ceza kesildi
Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu sürüyor
Yollarda bayram tatilinden dönüş yoğunluğu sürüyor
FOTO FOKUS
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
Şehit öğretmen Şenay Aybüke Yalçın'ın vefatının 8. yılı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ