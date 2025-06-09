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Türkiye
AA 09.06.2025 10:41

Tren setlerinin üretiminde güneş enerjisi kullanılacak

Türkiye Raylı Sistem Araçları Sanayi (TÜRASAŞ) Sakarya Bölge Müdürlüğü'ne bağlı fabrikalarda, elektrikli tren setleri, hızlı trenler ve banliyö araçlarının üretimi ile raylı sistem araçlarının bakım ve onarımında güneş enerjisi kullanılacak.

Tren setlerinin üretiminde güneş enerjisi kullanılacak

Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Uraloğlu, yazılı açıklamasında, söz konusu bölge müdürlüğünde devam eden güneş enerjisi santrali (GES) çalışmalarında sona gelindiğini bildirdi.

Şirketin, Türkiye'nin ve Orta Doğu'nun en büyük raylı sistem araç imalatçısı olduğunu, kullandığı ileri teknoloji ürünler ve gerçekleştirdiği büyük yatırımlarla adından sıkça söz ettirdiğini belirten Uraloğlu, enerji alanında da dev bir projeyi hayata geçirmek üzere olduğunu ifade etti.

Tren setlerinin üretiminde güneş enerjisi kullanılacak

"Toplam 2 bin 310 kilovat elektrik gücü elde edeceğiz"

Uraloğlu, şirketin Sakarya Bölge Müdürlüğü yerleşkesinde fabrika çatılarına GES kurulması için başlatılan çalışmalara değinerek, şunları kaydetti:

"GES projemizi tamamladığımızda toplam 2 bin 310 kilovat elektrik gücü elde edeceğiz ve tren üretiminde kullanılan elektriğin en az yüzde 90'ını yenilenebilir enerjiden karşılayacağız. Bu sayede üretim girdileri içerisinde önemli bir paya sahip olan enerji maliyetlerini düşürerek rekabet gücünün artırılması ve enerji arz güvenliğinin sağlanması en büyük kazanımımız olacak."

Tren setlerinin üretiminde güneş enerjisi kullanılacak

1739 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçilecek

Projeyle yılda yaklaşık 3 milyon 350 bin kilovatsaat elektrik enerjisi üreterek, güncel elektrik maliyetleriyle ekonomiye yıllık ortalama 14 milyon lira, 10 yıllık süreçte ise yaklaşık 500 milyon lira katkı sağlayacaklarını vurgulayan Uraloğlu, yaklaşık 670 hanenin yıllık elektrik ihtiyacına denk gelen çalışmayla 1739 ton karbondioksit emisyonunun önüne geçileceğini bildirdi.

Bakan Uraloğlu, ulaşımın her alanında sürdürülebilir gelecek için çevreci yatırımları hayata geçirdiklerinin altını çizerek, "GES ile ürettiğimiz elektrik enerjisiyle TÜRASAŞ Sakarya Bölge Müdürlüğü'müzde yer alan fabrikalarda elektrikli tren setlerinin, hızlı trenlerin, banliyö araçlarının imalatları ile raylı sistem araçlarının bakım ve onarımında güneş enerjisini kullanacağız." değerlendirmesinde bulundu.

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TÜRASAŞ Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı Abdulkadir Uraloğlu
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