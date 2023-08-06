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Türkiye
AA 06.08.2023 14:56

Kars'ta 8 kişinin öldüğü otobüs kazasına ilişkin sürücü tutuklandı

Kars'ın Sarıkamış ilçesinde 8 kişinin hayatını kaybettiği, 22 kişinin yaralandığı kazanın ardından tedavisi tamamlanarak gözaltına alınan yolcu otobüsünün şoförü tutuklandı.

Kars'ta 8 kişinin öldüğü otobüs kazasına ilişkin sürücü tutuklandı

Erzurum-Kars kara yolunun Sarıkamış ilçesine bağlı Karakurt köyü girişinde 30 Temmuz'da şarampole devrilen otobüste yaralanan şoför Murat Y'nin Iğdır Devlet Hastanesi'ndeki tedavisi tamamlandı.

Tedavisinin ardından jandarma ekiplerince gözaltına alınan Murat Y, Kars'a götürüldü.

İl Jandarma Komutanlığı'ndaki ifadesinin ardından adliyeye sevk edilen Murat Y, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kars'taki otobüs kazasında ölü sayısı 8'e yükseldi
Kars'taki otobüs kazasında ölü sayısı 8'e yükseldi

Bursa-Kars seferini yapan Turgut Reis firmasına ait Murat Y. idaresindeki yolcu otobüsü, 30 Temmuz'da Erzurum-Kars kara yolunda şarampole devrilmiş, kazada 8 kişi ölmüş, 22 kişi de yaralanmıştı.

Kazaya karışan otobüsün bağlı olduğu Turgut Reis firması, otobüs işletmesini kapatma kararı almıştı.

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