Erzurum'da şiddetli rüzgarda havalanan şemsiye ile uçtu

2 Ağustos'ta ilçenin Yıldızkent semtinde şiddetli rüzgar nedeniyle havalanan şemsiyeyi bırakmayan manav çalışanı evli ve bir çocuk babası Burak Abuç, onunla birlikte havalandı.

İş yerinin güvenlik kamera görüntülerine de yansıyan olayda Abuç, manavın önünden 3 metre kadar havalanıp, 5 metre uzaklıktaki refüje kadar uçtu.

Düşmesi ile şemsiyeyi bırakan Abuç yaralandı. İş yerinde çalıştığı arkadaşlarının ihbarıyla gelen ambulans ile hastaneye kaldırılan Burak Abuç, iki gün kontrol altında tutulduktan sonra taburcu edildi.

Öte yandan olay kısada sürede sosyal medyada ilgi odağı oldu.

"Yaklaşık 5 metre savrulmuşum. Kafamı vurup bayılmışım. Gözümü açtığımda yerde yatıyordum"

Abuç, o anki ters psikolojiyle şemsiyeyi bırakamadığını belirterek, "Rüzgar vardı, şemsiyeyi kapatmak istedim. İpleri sarılmıştı ben de şemsiyeyi tutan çivi çıkarmaya çalışıyordum. Şemsiyeyi tutarken rüzgarın etkisiyle birlikte uçtum. Yaklaşık 5 metre savrulmuşum. Kafamı vurup bayılmışım. Gözümü açtığımda yerde yatıyordum. Sonra tekrar kendime geldiğimde hastanedeydim. Kafam kanıyordu, omzumdan darbe almıştım. İç kanamadan şüphelendiler. Şükürler olsun bir sıkıntı olmadı" dedi.