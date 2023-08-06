Kahramanmaraş depremleri 'Asrın Felaketi' olarak literatüre girdi

6 Şubat 2023'te, Türkiye, tarihin en büyük depremlerinden birini yaşadı.

Daha ilk afetin şoku atlatılamamıştı ki, deprem yeniden vurdu Kahramanmaraş'ı. Sarsıntılar öyle büyüktü ki 11 ilde yıkım meydana geldi. O yıkıma, "Asrın felaketi" adı verildi.

İlk deprem sabaha karşı saat 4.17'te meydana geldi. Sadece 8,6 kilometre derinlikteki Pazarcık merkezli depremin büyüklüğü 7,7 idi.

İkinci deprem 9 saat sonra 13.24'te gerçekleşti. Elbistan merkezli 7,6'lık deprem yalnızca 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Tarihte görülmemiş doğa olayı

Büyüklüğü bu derece yüksek, yüzeye bu kadar yakın 2 depremin böylesine kısa aralıklarla yaşanması o tarihe kadar görülmüş bir doğa olayı değildi.

Üstelik depremlerin türü, "yanal doğrultu atımlı" idi. Yani levhalar birbiri üstüne gelmemiş, en büyük yıkıma yol açacak şekilde yatay ve dikey yönlü hareket etmişti.

Asrın Felaketi, sadece Kahramanmaraş'ı değil 11 ili birden vurdu. Metrelerce yer değiştiren toprak, kırık hatlar gözle görülebilir seviyedeydi.

300 kilometre yüzey kırığı oluştu

Deprem bölgesinde 300 kilometre yüzey kırığı oluşurken, 6,5 metrenin üzerinde yer değiştirmeler meydana geldi.

İki büyük depremde, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 120 bin kişi depremden yaralı kurtuldu, 40 bine yakın bina yıkıldı.

Sayıları 40 bine yaklaşan ve büyüklüğü 6,6'ya kadar erişen artçı sarsıntılar bölgede halen devam ediyor.