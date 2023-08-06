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Yaşam
TRT Haber 06.08.2023 11:18

Kahramanmaraş depremleri 'Asrın Felaketi' olarak literatüre girdi

Dünya tarihinde örneğine az rastlanır bir felaket, 6 Şubat'ta Türkiye'yi vurdu. Yüzeye çok yakın mesafede, 7,7 ve 7,6 büyüklüğünde iki deprem art arda yaşandı. Depremler öyle şiddetliydi ki fay hattı üzerinde 6 buçuk metreye varan kaymalar görüldü. Pazarcık ve Elbistan depremleri, "Asrın Felaketi" olarak literatüre girdi.

okuma süresi
Okuma süresi

6 Şubat 2023'te, Türkiye, tarihin en büyük depremlerinden birini yaşadı.

Daha ilk afetin şoku atlatılamamıştı ki, deprem yeniden vurdu Kahramanmaraş'ı. Sarsıntılar öyle büyüktü ki 11 ilde yıkım meydana geldi. O yıkıma, "Asrın felaketi" adı verildi.

İlk deprem sabaha karşı saat 4.17'te meydana geldi. Sadece 8,6 kilometre derinlikteki Pazarcık merkezli depremin büyüklüğü 7,7 idi.

İkinci deprem 9 saat sonra 13.24'te gerçekleşti. Elbistan merkezli 7,6'lık deprem yalnızca 7 kilometre derinlikte gerçekleşti.

Türkiye'nin unutmayacağı en acı tarih: 6 Şubat 2023
Türkiye'nin unutmayacağı en acı tarih: 6 Şubat 2023

Tarihte görülmemiş doğa olayı

Büyüklüğü bu derece yüksek, yüzeye bu kadar yakın 2 depremin böylesine kısa aralıklarla yaşanması o tarihe kadar görülmüş bir doğa olayı değildi.

Üstelik depremlerin türü, "yanal doğrultu atımlı" idi.  Yani levhalar birbiri üstüne gelmemiş, en büyük yıkıma yol açacak şekilde yatay ve dikey yönlü hareket etmişti.

Asrın Felaketi, sadece Kahramanmaraş'ı değil 11 ili birden vurdu. Metrelerce yer değiştiren toprak, kırık hatlar gözle görülebilir seviyedeydi.

300 kilometre yüzey kırığı oluştu

Deprem bölgesinde 300 kilometre yüzey kırığı oluşurken, 6,5 metrenin üzerinde yer değiştirmeler meydana geldi.

İki büyük depremde, 50 binden fazla kişi hayatını kaybetti, yaklaşık 120 bin kişi depremden yaralı kurtuldu, 40 bine yakın bina yıkıldı.

Sayıları 40 bine yaklaşan ve büyüklüğü 6,6'ya kadar erişen artçı sarsıntılar bölgede halen devam ediyor.

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