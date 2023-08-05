Açık 29ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Yaşam
TRT Haber 05.08.2023 08:02

Kavurucu sıcaklar devam edecek

Türkiye, yazın en sıcak günlerini yaşıyor. Ülke genelinde sıcaklık mevsim normallerinin 4 ila 8 derece üstünde seyrediyor. Peki kavurucu sıcaklar ne zamana kadar devam edecek? Hafta sonu ülke genelinde hava nasıl olacak?

Kavurucu sıcaklar devam edecek

Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklığı, önümüzdeki hafta da mevsim normallerinin üstünde olacak.

Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, hafta sonu itibariyle hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirterek, "Özellikle pazar, pazartesi ve salı günü yurdun iç ve doğu kesimlerinde 8 ila 10 derece üzerine kadar çıkacak" bilgisini verdi.

Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri
Türkiye geneli 3 günlük hava durumu bilgileri

İç Anadolu için sıcaklık uyarısı

Sıcak havanın salı gününe kadar tüm yurtta etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Koç: Pazar, pazartesi ve salı günleri başkent Ankara'da hava sıcaklığı 39 dereceye kadar çıkacak. Ankara'da olduğu gibi İç Anadolu Bölgesinin tamamı, İç Ege, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pazar, pazartesi ve salı oldukça sıcak bir havanın etkili olmasını bekliyoruz.

Batman'da termometreler 45'i görecek

En yüksek sıcaklık Batman'da ölçülecek. Hafta sonu Batman'da termometreler 45 dereceyi gösterecek.

Hafta sonu sıcaklık Ankara'da 39, İstanbul'da 36, İzmir'de 37 derece olacak.
 

ETİKETLER
Hava Durumu Hava Sıcaklıkları Meteoroloji
Sıradaki Haber
'Cami market' ile çocuklar Kur'an kursunu doldurdu
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
08:54
CHP'de ilçe kongreleri başlıyor
08:45
Nijerya'da 36 terörist etkisiz hale getirildi
08:23
Samsun'da hafif ticari araç ile otomobil çarpıştı: 4 yaralı
06:19
Veliefendi Hipodromu karşısındaki iki ayrı noktada yangın
04:07
Burdur'da iki katlı ahşap evde yangın
03:33
Suudi Arabistan'dan vatandaşlarına uyarı: Lübnan'ı acilen terk edin
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evde patlama meydana geldi
ABD'nin New Jersey eyaletinde bir evde patlama meydana geldi
FOTO FOKUS
'Cami market' ile çocuklar Kur'an kursunu doldurdu
'Cami market' ile çocuklar Kur'an kursunu doldurdu
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ