Kavurucu sıcaklar devam edecek

Türkiye kavurucu sıcakların etkisi altında. Meteoroloji'nin tahminlerine göre hava sıcaklığı, önümüzdeki hafta da mevsim normallerinin üstünde olacak.

Hava Tahmin Uzmanı İlker Koç, hafta sonu itibariyle hava sıcaklıklarının mevsim normalleri üzerinde seyredeceğini belirterek, "Özellikle pazar, pazartesi ve salı günü yurdun iç ve doğu kesimlerinde 8 ila 10 derece üzerine kadar çıkacak" bilgisini verdi.

İç Anadolu için sıcaklık uyarısı

Sıcak havanın salı gününe kadar tüm yurtta etkisini sürdürmesi bekleniyor.

Koç: Pazar, pazartesi ve salı günleri başkent Ankara'da hava sıcaklığı 39 dereceye kadar çıkacak. Ankara'da olduğu gibi İç Anadolu Bölgesinin tamamı, İç Ege, Akdeniz Bölgesinin iç kesimleri Doğu ve Güney Doğu Anadolu bölgesi ve Karadeniz'in iç kesimlerinde pazar, pazartesi ve salı oldukça sıcak bir havanın etkili olmasını bekliyoruz.

Batman'da termometreler 45'i görecek

En yüksek sıcaklık Batman'da ölçülecek. Hafta sonu Batman'da termometreler 45 dereceyi gösterecek.

Hafta sonu sıcaklık Ankara'da 39, İstanbul'da 36, İzmir'de 37 derece olacak.

