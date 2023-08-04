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Yaşam
AA 04.08.2023 20:34

'Cami market' ile çocuklar Kur'an kursunu doldurdu

Amasya’da Ataşehir Camii'nde hayata geçirilen "Cami Market" uygulaması ile Kur'an kursuna gelen çocukların sayısı ikiye katlandı.

'Cami market' ile çocuklar Kur'an kursunu doldurdu
[Fotograf: AA]

Projeyi hayata geçiren imam hatip İbrahim Aslan ve müezzin kayyım Dursun Yıldırım çocuklara cami sevgisi aşılamayı hedefliyor.

"Cami Market" uygulamasıyla Kur'an kursuna ve namazlara gelen çocuklara ikramlarda bulunuluyor. Hayırseverlerin yardımıyla sürdürülen proje, çocukların cami sevgisi kazanmasına ve yeni arkadaşlıklar edinmesine vesile olurken uygulamayla öğrenci sayısı 50 iken 100'ü geçti.

Camiye ziyarette bulunan İl Müftüsü Durmuş Ayvaz, tek tek sıra olan çocuklara "Cami Market"ten ikramları dağıttı.

'Cami market' ile çocuklar Kur'an kursunu doldurdu

Müftü Ayvaz, “Çok güzel bir atmosfer var. Ben evvela bu uygulamayı başlatan camimizin imam hatibine, müezzin kayyımına ve onları destekleyen cemaatimize teşekkür ediyorum ama en büyük teşekkürü de melek yürekli yavrularımıza yapıyorum.” dedi.

İmam hatip Aslan da “Yaz Kur'an kursunda çocuklarımıza dini eğitimlerin yanında milli hassasiyetleri de kazandırmaya çalışıyoruz. Malum yaz dönemindeyiz. Tatili çocuklarımıza eğlenceli hale getirmeye çalışıyoruz. Bu doğrultuda çocuklarımıza her gün çeşitli ikramlar yapıyoruz. Proje sayesinde kursun sonuna doğru azalması beklenen sayımız her geçen gün artıyor.” diye konuştu.

'Cami market' ile çocuklar Kur'an kursunu doldurdu

Projeden memnun olan çocuklardan 13 yaşındaki Fikri Mert, “Daha önce gelmişliğim vardı ama bu sene de geldim. Hem Kur'an öğrenmek için hem de cami market uygulamasından yiyecek içecek almak için geldim." ifadelerini kullandı.

10 yaşındaki Dilruba Naz Güllü ise “Cami Marketi' çok sevdim. Bu camide gelip Kur'an öğreniyorum. Bu camiyi ben de çok seviyorum.” şeklinde konuştu.

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