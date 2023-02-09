Merkez üssü Kahramanmaraş olan 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerden etkilenenler için düzenlenen bağış kampanyasına Akyaka'nın Karahan köyünde yaşayan "Sarıgül Nine" de katıldı.

Kendisine ait düveyi 13 bin liradan satan Kaçan, bu meblağı depremzedelere bağışlamak üzere köy muhtarı oğlu Selahattin Kaçan'la Akyaka Kaymakamlığı'na gönderdi.

Kaçan, "Depremzedelere, köylülerimiz halkımız için mal yollasalardı içine katıp yollayacaktım. Düveyi satıyorum ve Kaymakam Bey'e parasını teslim edeceğim. Ölenlerin, enkaz altında kalanların hayrına gönderiyorum. Allah Cumhurbaşkanımızı, orada bulunan askerlerimizi, yardım edenleri korusun, balama kurban. Allah devletimize zeval vermesin, Allah devletimizin eksikliğini vermesin, bayrağını indirmesin" ifadesini kullandı.