Haber Giriş: 9 Şubat 2023 Perşembe 08:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
TTK ekipleri enkazdaki çocuğu 70 saat sonra kurtardı
[Fotoğraf: AA Arşiv]
Türkiye Taş Kömürü Kurumu (TTK) ekipleri, depremlerden etkilenen Adıyaman'da enkaz altında kalan çocuğu 70 saat sonra sağ çıkardı.
Kahramanmaraş merkezli depremlerde yıkımın yaşandığı kentte, ekiplerin arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
TTK ekipleri, yıkılan bir binanın enkazında yürüttükleri çalışma sonucu 7 yaşındaki Ahmet Erdem'i kurtarmayı başardı.
Sağlık ekiplerine teslim edilen çocuk hastaneye kaldırıldı.
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