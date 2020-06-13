Kars’ta etkili olan ve yaklaşık 15 dakika süren dolu, bir anda etrafı beyaza bürüdü.

Doludan en çok arıcılar zarar gördü. Yaklaşık 15 dakika süren yağış, ekili alanlara da zarar verdi.

[Fotoğraf: İHA]

Fındık büyüklüğünde yağan dolu hayatı da olumsuz etkiledi.

Amasya’da da dolu etkili oldu

Amasya'nın Taşova ilçesine bağlı Destek, Dereli, Karamuk ve Boraboy köylerinde dün akşam saatlerinde dolu etkili oldu. Dolu, tarım alanlarına zarar verdi.

[Fotoğraf: DHA]

Yayladibi köyü yolunda da sel sonucu hasar oluştu.

15 dakika aralıksız yağan dolu köyleri beyaz ile kaplarken, özellikle fasulye ve meyve bahçelerinde zarar olduğu öğrenildi.

[Fotoğraf: DHA]