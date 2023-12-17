Açık 4.5ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.12.2023 17:11

Kars-Iğdır kara yolu tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı

Kars ve Ardahan'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşımda aksamalar oluştu. Kars-Iğdır kara yolu tır trafiğine kapatıldı.

Kars-Iğdır kara yolu tipi nedeniyle tır trafiğine kapatıldı

Kars'ta, sabah saatlerinde başlayan ve aralıklarla devam eden kar hayatı olumsuz etkiledi. Kar ve tipi nedeniyle Kars-Iğdır kara yolunun Ölçülü köyü mevkiinde bazı tırlar yolda kaldı.

Araç sürücülerinin zincir takarak ilerlemeye çalıştığı buzlu yolda, bazı tır sürücüleri kurtarılmayı bekliyor.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri TOKİ bölgesinde tır sürücülerini uyararak burada bekletiyor. Bazı tır sürücüleri tır parkına giderek bekliyor.

Yolda kalan tır şoförü Cafer Sam, Kars'ta kar yağışıyla yolların kayganlaştığını bildirerek, "Gürcistan'dan Iğdır'a gidiyorum, hava şartları nedeniyle yolda kaldım. Yollar sabun gibi, yardım edecek kimse yok, ekipleri bekliyoruz. Ilgar Dağı'nda en kötü yolu geçtik, geldik burada kaldık." diye konuştu.

Sürücü Mehdi Cebbari ise Gürcistan'dan İran'a gittiklerini, buzlanma dolayısıyla yolda kaldıklarını söyledi.

Ardahan

Ardahan'da yoğun kar ve buzlanma ulaşımı aksatıyor.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar, ilerleyen saatlerde bazı noktalarda etkisini arttırdı.

Yoğun kardan dolayı Ardahan-Çıldır kara yolunun Eski Beyrehatun köyü mevkisinde bazı araçlar yolda kaldı.

Sürücülerin araçlarıyla beklediği yolda, Karayolları ekiplerinin çalışmaları sürüyor.

ETİKETLER
Kars Ardahan Ulaşım Trafik
Sıradaki Haber
Karlar altındaki festivalde 2 ton hamsi dağıtıldı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
18:36
Cumhurbaşkanı Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı Tatar ile görüştü
18:42
İsrail, yılbaşından bu yana Batı Şeria'da 505 Filistinliyi öldürdü
18:32
Samsun'da 2 şüpheli uyuşturucu ticaretinden tutuklandı
18:18
Üçüncü Avrupa Türk Medya Zirvesi gerçekleştirildi
17:59
Bodrum açıklarında 24 düzensiz göçmen yakalandı
17:39
Fransa Dışişleri Bakanı Colonna, İsrail'e destek ziyaretinde "acil ve kalıcı" ateşkes çağrısı yaptı
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Kürsüde Filistin bayrağı açtı
Kürsüde Filistin bayrağı açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ