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Türkiye
AA 17.12.2023 14:54

Elazığ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 14 gözaltı

Elazığ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığına yönelik operasyonlarda 14 şüpheli gözaltına alındı.

Elazığ'da uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 14 gözaltı

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele ve Asayiş Şube müdürlükleri ekipleri, 16-17 Aralık'ta kentte genel güvenlik ve asayişin sağlanması, suça konu unsurların tespiti ve suçluların yakalanmasına yönelik çalışma gerçekleştirdi.

Bu kapsamda belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda, aralarında arama kaydı bulunan şüphelilerin de bulunduğu 14 kişi yakalandı.

Yapılan arama ve kontrollerde, 166,72 gram esrar, 4 ruhsatsız tabanca, 18 fişek ile 2 kesici alet ele geçirildi.

Operasyonlarda, ayrıca 4 araca idari para cezası uygulandı.

Gözaltına alınan şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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