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Türkiye
İHA 17.12.2023 13:57

Hamile koyunun dakikalarca yavrusunun kalp atışını dinlediği anlar kamerada

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde tedavi için veteriner kliniğine götürülen koyunun karnındaki yavrusunun kalp atışını dakikalarca kımıldamadan dinlemesi kameraya yansıdı.

Kastamonu’nun İnebolu ilçesinde faaliyet gösteren bir veteriner kliniğine tedavi amacıyla götürülen hamile koyunun, ultrason ile bebeği görüntülendi.

Görüntüleme sırasında karnındaki yavrunun kalp atışlarını dinleyen koyun, dakikalarca ekrandaki yavrusunun ultrason görüntülerini izledi. O anlar ise veteriner kliniği çalışanları tarafından cep telefonu ile görüntülendi.

Koyunun ultrasondan çıkan ses dalgalarını yerinden kımıldamadan dinlediğini söyleyen klinik sahibi Veteriner Muhammed Coduroğlu şunları söyledi:

“Birkaç gün önce kliniğimize muayene edilmek üzere bir koyun geldi. Bu koyun yeni alınmış. Aldıklarında da biraz yemede ve içmede problem yaşadığı için koyunu muayene ettirmek istemişler. Bize geldiklerinde koyunumuzu muayene ettik, aynı zamanda gebeliğinden şüphelendiğimiz için gebelik muayenesi de yaptık. Gebelik muayenesi esnasında koyun, yavrusunun kalp atışlarını duyduğu an pür dikkat ultrasondan çıkan ses dalgalarını dinlemeye başladı. Hiç kımıldamadan dakikalarca yerinde kalarak yavrusunun kalp atışlarını dinledi. Normalde hayvanları ultrason ile muayene ederken kolay kolay yerlerinde durmazlar. Ama koyun, o sesler ona tatlı geldiği için çok güzel bir şekilde yerinden kımıldamadan herhangi, bir şekilde sıkıntı oluşturmadan muayene etmemize izin verdi.” 

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Hamile koyunun dakikalarca yavrusunun kalp atışını dinlediği anlar kamerada
Hamile koyunun dakikalarca yavrusunun kalp atışını dinlediği anlar kamerada
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