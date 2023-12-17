Açık 5.9ºC Ankara
  • Adana
  • Adıyaman
  • Afyonkarahisar
  • Ağrı
  • Aksaray
  • Amasya
  • Ankara
  • Antalya
  • Ardahan
  • Artvin
  • Aydın
  • Balıkesir
  • Bartın
  • Batman
  • Bayburt
  • Bilecik
  • Bingöl
  • Bitlis
  • Bolu
  • Burdur
  • Bursa
  • Çanakkale
  • Çankırı
  • Çorum
  • Denizli
  • Diyarbakır
  • Düzce
  • Edirne
  • Elazığ
  • Erzincan
  • Erzurum
  • Eskişehir
  • Gaziantep
  • Giresun
  • Gümüşhane
  • Hakkari
  • Hatay
  • Iğdır
  • Isparta
  • İstanbul
  • İzmir
  • Kahramanmaraş
  • Karabük
  • Karaman
  • Kars
  • Kastamonu
  • Kayseri
  • Kırıkkale
  • Kırklareli
  • Kırşehir
  • Kilis
  • Kocaeli
  • Konya
  • Kütahya
  • Malatya
  • Manisa
  • Mardin
  • Mersin
  • Muğla
  • Muş
  • Nevşehir
  • Niğde
  • Ordu
  • Osmaniye
  • Rize
  • Sakarya
  • Samsun
  • Siirt
  • Sinop
  • Sivas
  • Şanlıurfa
  • Şırnak
  • Tekirdağ
  • Tokat
  • Trabzon
  • Tunceli
  • Uşak
  • Van
  • Yalova
  • Yozgat
  • Zonguldak
Türkiye
AA 17.12.2023 16:43

Karlar altındaki festivalde 2 ton hamsi dağıtıldı

Gece saatlerinde etkili olan kar yağışıyla birlikte beyaza bürünen Bolu'nun doğa harikası Abant Gölü Milli Parkı’nda çok sayıda öğrenci tarafından 13. Geleneksel Abant Hamsi Festivali gerçekleştirildi.

Karlar altındaki festivalde 2 ton hamsi dağıtıldı

Kent merkezine yaklaşık 35 kilometre uzaklıktaki milli parkta gece başlayan yağış sonrası kar kalınlığı 5 santimetreyi buldu. Ziyaretçiler, karla kaplı ağaçların oluşturduğu güzel görüntü eşliğinde göl etrafında yürüdü, iskelede fotoğraf çekildi.

Milli parkta Üniversiteli Trabzonsporlular Topluluğu'nca düzenlenen 13. Geleneksel Abant Hamsi Festivali de kar manzaraları eşliğinde yoğun katılımla yapıldı.

Fotoğraf: AA[Fotoğraf: AA]

Organizasyon kapsamında 42 üniversiteden yaklaşık 3 bin öğrenci ile davetlilerin katıldığı festivalde topluluk üyelerince pişirilen 2 ton balık ikram edildi.

Ekmek arası hamsi almak isteyenlerin uzun kuyruklar oluşturduğu etkinlikte ayrıca katılımcılar, zemin çamur olmasına rağmen müzik eşliğinde horon tepti.

ETİKETLER
Bolu Yağış Kar Yağışı
Sıradaki Haber
İstanbul'da barajların doluluk oranı yüzde 50'ye yaklaştı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz
SON HABERLER
16:33
Arazi örtüsü verileri, yapay zeka destekli sistemle tespit edilecek
16:17
İsrail, Gazze'ye atılacak bombaların üzerine Filistin'i destekleyenlerin isimlerini yazıyor
15:57
Deniz salyangozu ihracatı 20 milyon doları aştı
15:53
DEM Parti'den CHP ile ittifaka 'yeşil ışık'
15:53
Papa Franciscus: Gazze'de silahsız siviller bombalanıyor ve vuruluyor
15:36
Türkiye, 19 tarım ürününün üretiminde dünyada ilk 4'te yer alıyor
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
Kastamonu'nun yüksek kesimlerinde kar etkili oldu
FOTO FOKUS
Kürsüde Filistin bayrağı açtı
Kürsüde Filistin bayrağı açtı
VİDEO GALERİ
OKUMA LİSTESİ