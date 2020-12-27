Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığına bağlı Karayolları ekipleri, kış şartlarının yoğun yaşandığı şehirlerde çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yurt genelinde özellikle yüksek kesimlerde etkili olan kar yağışının ardından Karayolları ekiplerinin çalışma başlattığı ifade edilerek 440 karla mücadele merkezinde, 10 bin 665 makine-ekipman ve 12 bin 626 personel ile kar ve buz mücadelesi çalışmalarının yoğun şekilde sürüyor.

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526 bin 129 ton tuz depolandı

Çalışmalarda kullanılmak üzere 526 bin 129 ton tuz, 402 bin 865 metreküp tuz agregası, kritik kesimler için 9 bin 702 ton kimyasal buz çözücü ve 130 ton ürenin karla mücadele merkezlerinde depolandı.

Yollarda tipi ve esinti nedeniyle trafik akışının güçleştiği veya kapandığı kesimlere 818 kilometre kar siperi yapıldı.