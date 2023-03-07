Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.

Uzun süren karla mücadele çalışması sonucu güzergahta ulaşım sağlanmaya başlandı.