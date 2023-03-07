Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 11:57Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karla kaplanan Kağızman-Ağrı kara yolu açıldı
[Fotograf: AA]
Kar ve tipi nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolu ulaşıma açıldı.
Kars'ta etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle ulaşıma kapanan Kağızman-Ağrı kara yolunda, Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekipleri çalışma yaptı.
Uzun süren karla mücadele çalışması sonucu güzergahta ulaşım sağlanmaya başlandı.
Etiketler: Kars Kar Yağışı
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