Haber Giriş: 7 Mart 2023 Salı 11:14Son Güncelleme: Kaynak: AA
Iğdır'da kaçakçılara göz açtırılmıyor: 33 gözaltı
Iğdır'da sigara ve akaryakıt kaçakçılığı operasyonunda 33 şüpheli gözaltına alındı.
Iğdır Cumhuriyet Başsavcılığının koordinesinde, İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince Melekli beldesi ile Suveren köyünde sigara kaçakçılığı yapan kişilere yönelik operasyon düzenlendi.
Operasyonda, 3 bin 780 paket kaçak sigara ve 420 litre akaryakıt ele geçirildi.
Jandarma ekiplerince 33 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Iğdır Kaçakçılık
Son Haberler
- 12:51
- 12:41
- 12:46
- 12:37
- 12:35
Sıradaki Haber
İstanbul'da 3 ton kaçak alkol ele geçirildi
Yükleniyor lütfen bekleyiniz