27 yıl önce eşini kaybeden Döndü Gözükara, Onikişubat ilçesi Tekir Mahallesi'nde yaşıyordu.

Döndü Nine, iki katlı kerpiç evinde büyük geliniyle birlikte yaşıyordu.

Döndü Gözükara, Kahramanmaraş'ta 6 Şubat'ta meydana gelen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde Ebrar Sitesi'nde oturan küçük geliniyle 2 torununu kaybetti.

Yaşlı nine yıkılmaya yüz tutmuş binada torunlarının fotoğrafını arıyordu. O esnada bölgede çalışmalarını sürdüren TRT Haber ekipleri gördükleri teyzeyi ağır hasarlı konutundan indirdiler.

"Deprem bir gürültüyle geldi evlerin hepsini mahvetti"

Döndü Gözükara, birinci ve ikinci depreme nasıl yakalandığını ve neler yaşadığını paylaştı:

"İlk deprem oldu, çocuklarla toplandık dışarı çıktık, üşüyünce içeriye girdik. Gelin sobayı yakmış. Başına oturmaya kalmadı, bir deprem geldi, yerleri salladı. Ondan sonra gelin ile kız kendisini kapıya attı. Biz sofrada kaldık, bir de oğlan çocuğu.. Allah’a şükür bize de bir şey olmadı. Bir gürültüyle geldi, evlerin hepsini mahvetti. Burası işte gözümüzün önünde çöktü gürültüyle. Bu binaya evim diye giriyorum. Bakıyorum, sağına soluna ne yapayım. Hatıraları canlandırıyorum. Bu evi ne zorlukla tuttum biliyor musun? Oğlumun evi de böyle oldu. Buraya evlerimizi yaparlarsa burada dururuz, yoksa yok. Terk edemeyiz, baba vatanı ne yapalım?"