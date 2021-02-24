Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 10:03Son Güncelleme: Kaynak: AA
Karısını ölümle tehdit eden koca tutuklandı
[Fotoğraf: AA]
Adana'da, tartıştığı eşini öldürmekle tehdit eden Nuri Y. apartmanın çatısında saklanmaya çalışırken yakalandı. Adliyeye sevk edilen Nuri Y. tutuklandı.
Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki evlerinde, R.Y. ile eşi Nuri Y. arasında kredi kartı borcu yüzünden tartışma çıktı. Tartışma sırasında Nuri Y'nin eşine hakarette bulunduğu ve tabancasını çıkartarak öldürmekle tehdit ettiği öne sürüldü.
Tabanca ve mermi ele geçirildi
Olayın bildirilmesi üzerine Yüreğir İlçe Emniyet Müdürlüğü Aile İçi ve Kadına Karşı Şiddetle Mücadele Büro Amirliği ekipleri adrese giderek zanlıyı apartmanın çatısında yakaladı. Ekipler, yaptığı aramayla şüphelinin sakladığı iddia edilen tabancayı da buldu. Tabancanın şarjöründe 5 de mermi ele geçirildi.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen Nuri Y, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
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