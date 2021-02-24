Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:42Son Güncelleme: Kaynak: AA
Mersin'de çıkan orman yangını söndürüldü
[Fotoğraf: AA]
Mersin'in Anamur ilçesinde çıkan yangında 5 hektar ormanlık alan zarar gördü. Soğutma çalışmaları devam ediyor.
Güngören Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Yangına ilk müdahaleyi su tankerleriyle mahalle muhtarı ve vatandaşlar yaptı.
5 hektar ormanlık alan zarar gördü
Daha sonra bölgeye yönlendirilen ekiplerin müdahalesiyle söndürülen yangında yaklaşık 5 hektar ormanlık alan zarar gördü.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Anamur Kaymakamı Aydın Memük de yangın alanında incelemede bulundu.
Etiketler: Orman Yangını
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