Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:41Son Güncelleme: Kaynak: AA
Tekirdağ'da sis: Görüş mesafesi 40 metreye kadar düştü
[Fotoğraf: AA]
Tekirdağ'ın bazı kesimlerinde yoğun sis etkili oluyor. Görüş mesafesinin yer yer 40 metreye düştüğü kentte, sisin öğleden sonra etkisini kaybetmesi bekleniyor.
Kentte dün gece başlayan ve sabaha karşı yoğunlaşan sis, özellikle Tekirdağ-Muratlı, Tekirdağ-Hayrabolu kara yollarında görüş mesafesini azalttı.
Bazı bölgelerde görüş mesafesinin 40 metreye kadar düşmesi üzerine ekipler, olumsuzluk yaşanmaması için önlem aldı.
Sisin öğleye kadar etkili olacağı tahmin ediliyor.
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