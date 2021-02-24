Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Marmara'da sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde
[Fotoğraf: AA]
Marmara Bölgesi'nde bugün yağış beklenmiyor. Bölgede sıcaklıklar mevsim normallerinin 2 ila 4 derece üzerinde seyredecek. Yarın İstanbul, Kocaeli ve Sakarya çevrelerinde yağış bekleniyor.
Meteoroloji 1. Bölge Müdürlüğünden yapılan son değerlendirmelere göre, bölgedeki sıcaklıkların mevsim normallerinin üzerinde olması beklenirken, az bulutlu hava öngörülüyor.
Yarın parçalı yer yer çok bulutlu havanın hakim olacağı bölgede İstanbul, Kocaeli ve Sakarya'nın kuzey ilçelerinde hafif sağanak tahmin ediliyor.
Bölgede rüzgar, doğu ve kuzeydoğudan hafif, yarın öğleden sonra orta kuvvette esecek.
Etiketler: Meteoroloji
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