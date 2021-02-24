Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:39Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Telefon sipariş etti, bisküvi geldi
[Fotoğraf: İHA]
İstanbul'da yaşayan Yasin Ayar, internetten telefon siparişi verdi. Kargodan, telefon yerine bisküvi çıkmasıyla şok yaşayan Ayar, polise başvurarak şikayetçi oldu.
Bakırköy’de yaşayan Yasin Ayar, internet üzerinden alışveriş yapan bir siteden yaklaşık 6 bin 300 lira değerinde telefon sipariş verdi.
[Fotoğraf: İHA]
Gün içerisinde kargoyla siparişi gelen Ayar, kutuyu açtığında gözlerine inanamadı. Telefon diye gönderilen kargodan bisküvi çıktı.
Yasin Ayar, hemen kargo görevlisinin peşinden giderek mağduriyetini söyledi.
[Fotoğraf: İHA]
Ardından karakola giden Ayar firmadan şikayetçi oldu.
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