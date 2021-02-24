Biga ilçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, dün Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı.

Toplantıda, ilçeye bağlı Karabiga beldesi ve Örtülüce köyünde artan vaka sayıları nedeniyle 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.

Cenaze namazları için uygun vakit belirlenecek

Bu kapsamda saat 00.00'da, belde ve köye giriş-çıkışlar, küçükbaş ve büyükbaş hayvan otlatanlar, arıcılık faaliyeti yürütenler ile bitkisel hayvansal ürün üretimi, sulaması, işlenmesi, ilaçlanması, hasadı, pazarlanması ve nakliyesinde çalışanlar dışındakilere kapatıldı.

Ayrıca ibadethanelerde toplu ibadet edilmesi geçici olarak kısıtlandı, cenaze namazlarının, namaz vakitlerinden önce belirlenecek uygun bir saatte kılınmasına karar verildi.

Eğitim-öğretim faaliyetleri ertelendi

Cenaze işlemlerinin ve taziye ziyaretlerinin toplu bir şekilde yapılmaması hususunda vatandaşların bilgilendirilmesi, berber, kuaför gibi işyerlerinin faaliyetlerinin geçici süreliğine durdurulması kararı da alındı.

Kısıtlama boyunca ev ziyaretleri yasaklanırken, belediye ve köy minibüsleri ile işçi servisleri gibi toplu ulaşım araçlarının köy ve beldeye giriş-çıkışları geçici olarak durduruldu. Tüm eğitim-öğretim faaliyetleri de geçici süre ertelendi.

Vatandaşlar, 112, 155, 156 numaraları üzerinden tüm temel ihtiyaçlarını bildirebilecekler.