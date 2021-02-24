Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 09:01Son Güncelleme: Kaynak: TRT Haber
Sıcaklıklar kuzey kesimlerde azalacak, güneyde artacak
[Fotoğraf: AA]
Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarında yağmur, Artvin ve Ardahan'ın yüksek kesimlerinde karla karışık yağmur bekleniyor. Sıcaklıklar kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacak, güney bölgelerde 2 ila 4 derece artacak.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzun, Rize) yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin’in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.
Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, güney bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.
Etiketler: Meteoroloji
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