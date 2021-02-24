Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre yurdun kuzey kesimlerinin parçalı ve yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz kıyılarının (Samsun, Ordu, Giresun, Trabzun, Rize) yağmurlu, Ardahan çevreleri ile Artvin’in yüksek kesimlerinin karla karışık yağmur ve kar yağışlı, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.

İç ve doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte Marmara ve iç bölgelerde pus, yer yer sis görülmesi bekleniyor.

Hava sıcaklığının, kuzey kesimlerde 2 ila 4 derece azalacağı, güney bölgelerde 2 ila 4 derece artacağı tahmin ediliyor.