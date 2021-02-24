Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 08:42Son Güncelleme: Kaynak: İHA
Çalışmayan aracını sinirlenip ateşe verdi, sönene kadar başında bekledi
[Fotoğraf: İHA]
Samsun’da aracı arıza yapınca sinirlenen kişi, aracı benzin döküp yaktı. Ekiplerin söndürmeye çalıştığı sırada da başından ayrılmadı.
Samsun’un Terme ilçesinde, iş yerinden çıktıktan sonra aracı arızalanan S.A. sinirlenerek otomobiline benzin döküp ateşe verdi.
Alevler kısa sürede aracın tamamını sararken çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine sevk edilen polis ekipleri tarafından bölge patlama tehlikesine karşı abluka altına alındı. Polis ekipleri şahsı olay yerinden uzaklaştırmak istese de S.A. yanan aracının başından ayrılmadı.
İtfaiye ekiplerinin müdahalesiyle yangın söndürüldükten sonra S.A. polis ekipleri tarafından ifadesi alınmak üzere emniyete götürüldü.
Yangın sonucu hurdaya dönen araç çekiciyle olay yerinden alınırken, S.A.’ya 'sokağa çıkma kısıtlamasına uymadığı' gerekçesiyle idari para cezası kesildi.
Etiketler: Yangın
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