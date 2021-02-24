Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 07:47Son Güncelleme: Kaynak: DHA
Damperi açılan hafriyat kamyonu önce üst geçide sonra otomobile çarptı: 2 yaralı
[Fotoğraf: DHA]
İstanbul Arnavutköy’de Eski Edirne Asfaltı yolunda, damperi açılan hafriyat kamyonu üst geçide çarptıktan sonra karşı yöne geçerek bir otomobille çarpıştı. Kazada kamyon sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı.
Yılmaz K.’nın kullandığı hafriyat kamyonunun damperi henüz bilinmeyen bir nedenle açıldı. Açık damperle bir süre ilerleyen kamyon, önce Fenertepe Kışlası önündeki üst geçide çarptı.
Çarpmanın etkisi ile dorsesi kopan kamyon karşı yöne geçerek Suphi B.’nin kullandığı plakalı otomobile çarptı.
Kaza sonrası kamyon sürücüsü ile otomobil sürücüsü yaralandı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Polis ekipleri ikinci bir kaza yaşanmaması için yolda önlem aldı. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralılara ilk müdahaleleri yaparak çevre hastanelere kaldırdı.
Kazaya karışan kamyon olay yerine gelen İBB'ye ait vinç ile kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
Son Haberler
- 08:54
- 08:45
- 08:34
- 08:26
- 08:41
Sıradaki Haber
Ankara'da uyuşturucu ticareti yapan 2 şüpheli yakalandı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz