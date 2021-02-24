Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 02:47Son Güncelleme: Kaynak: AA
Manisa'da arpa yüklü tır devrildi
[Fotoğraf: AA]
Manisa'nın Kula ilçesinde arpa yüklü tır devrildi, kazada 2 kişi ağır yaralandı.
Uşak-İzmir kara yolu Esenyazı Mahallesi kavşağı mevkisinde Hasan Gündüz idaresindeki 63 SL 271 plakalı arpa yüklü tır, kontrolden çıkarak devrildi.
Kazada sürücü ile yanında bulunan İbrahim Çetiz ağır yaralandı.
Yaralılar, sağlık ekiplerince Salihli Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Etiketler: Trafik Kazası
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