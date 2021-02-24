Haber Giriş: 24 Şubat 2021 Çarşamba 00:38Son Güncelleme: Kaynak: AA
Çanakkale’de bir belde ve köy karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Çanakkale'nin Biga ilçesine bağlı bir belde ve köyde yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina başlatıldı.
Biga İlçe Umumi Hıfzıssıhha Kurulu, Biga Kaymakamı Mustafa Can başkanlığında toplandı.
Toplantıda, ilçeye bağlı Karabiga beldesi ile Örtülüce köyünde koronavirüs salgınında artış yaşanması üzerine, yayılımını engellemek ve toplum sağlığını korumak amacıyla 10 gün süreyle karantina uygulanmasına karar verildi.
Bunun üzerine jandarma ekiplerince söz konusu belde ile köyün girişlerinde önlem alındı.
Etiketler: Koronavirüs Koronavirüs Tedbirleri Karantina
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