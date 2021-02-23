Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 23:26Son Güncelleme: Kaynak: AA
Trabzon'da yaşlı çift yangında hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Trabzon'un Çarşıbaşı ilçesinde bir evde çıkan yangında, yaşlı çift yaşamını yitirdi.
Çarşıbaşı ilçesine bağlı Fener Mahallesi'nde yaşayan Emin Yılmaz ve eşi Havva Yılmaz'ın evlerinde, akşam saatlerinde belirlenemeyen bir nedenle yangın çıktı.
Evden dumanların yükseldiğini gören çevredekiler durumu itfaiye ve sağlık ekiplerine haber verdi.
[Fotoğraf: AA]
Olay yerine Trabzon Büyükşehir Belediyesi itfaiye ekipleri ve 112 Acil Sağlık ekipleri ile polis ekipleri sevk edildi.
Yangını kontrol altına alan ekipler, eve girdiklerinde yaşlı çiftin cansız bedeniyle karşılaştı.
Etiketler: Yangın
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