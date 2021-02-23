Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 23:08Son Güncelleme: Kaynak: AA
Hemşireyi darbeden şüpheli gözaltına alındı
[Fotoğraf: AA (Arşiv)]
İstanbul'un Gaziosmanpaşa ilçesinde bulunan bir tıp merkezinde görevli sağlık çalışanı S.G.'yi darbeden zanlı gözaltına alındı.
İstanbul İl Emniyet Müdürlüğü açıklamasında, kalp ritim bozukluğu şikayetiyle Karadeniz Mahallesi'ndeki tıp merkezine müracaat eden T.T. ve M.B. isimli şahısların, tedavilerinin ardından ayrıldıktan sonra saat 05.30 sıralarında tıp merkezine tekrar geldikleri belirtildi.
Açıklamaya göre, kimlik belgelerini tıp merkezinde unuttuklarını iddia eden zanlılar, kimliklerin kendilerinde olmadığını söyleyen sağlık çalışanı S.G.'yi darbederek olay yerinden uzaklaştı.
Polis olayı gerçekleştirdiği belirlenen M.B. isimli şahsı yakalayarak gözaltına aldı.
Öte yandan, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Başsavcılığının başlattığı soruşturma kapsamında, olaya karışan T.T. isimli şahsın yakalanmasına yönelik çalışmaların da sürdüğü öğrenildi.
Etiketler: Sağlık Çalışanları
Son Haberler
- 23:56
- 23:52
- 23:53
- 22:41
- 22:40
Sıradaki Haber
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
Yükleniyor lütfen bekleyiniz