Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 22:36Son Güncelleme: Kaynak: AA
Balıkesir'de bir mahalle karantinaya alındı
[Fotoğraf: AA]
Balıkesir'in İvrindi ilçesindeki bir mahallede, yeni tip koronavirüs (COVID-19) tedbirleri kapsamında karantina uygulaması başlatıldı.
Balıkesir Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, ilçeye bağlı Haydar Mahallesi'nde bazı kişilerin COVID-19 testlerinin pozitif çıktığı bilgisi paylaşıldı.
Mahallede çok sayıda temaslı kişinin de bulunduğu aktarılan açıklamada, salgının yayılımını önlemek amacıyla alınan karantina kararının saat 21.30'dan itibaren yürürlüğe girdiği bildirildi.
Etiketler: Koronavirüs Karantina
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