İl genelinde görülen vakaların yüzde 80 oranında ev ve işyeri temaslısı olduğu tespit edildiğinden, virüsün yayılım hızını azaltmak ve vatandaşların sağlığını korumak amacıyla bazı ilave tedbirlerin alınması kararlaştırıldı.

Karara göre, ev içi bulaşın önüne geçilmesi için misafir kabul etme, misafirliğe gitme, taziye amaçlı ev ziyareti, gün yapma gibi sosyal faaliyetlere izin verilmeyecek.

Ev gezmeleri yapılmayacak

Apartman ve site gibi toplu yaşam yerlerinin ortak kullanım alanlarının, apartman ve site yöneticileri vasıtasıyla toplu şekilde kullanılması engellenecek.

Apartman ve site sakinlerinin ev gezmeleri yapmamaları konusunda, apartman ve site yöneticileri tarafından gerekli bilgilendirme duyuruları yapmaları sağlanacak.

İşletmeler denetlenecek

Pozitif vaka tespit edilen apartman, site, müstakil konutlarda ikamet edenlere izolasyon ve karantina kararı uygulanacak.

Çok sayıda işçi çalıştıran işletmelerde, pandemi kurallarına uygun hareket edilip edilmediği, İl Sanayi ve Teknoloji Müdürlüğü ekiplerince gerekli kontrol ve denetimleri yapılacak.

Toplu organizasyonlara izin verilmeyecek

İl genelinde tüm mahalle muhtarlarınca, mahallelerinde salgın açısından bulaş kaynağı yaratacak olan düğün, nişan, kına, mevlit, taziye gibi toplu olarak bir arada bulunulmasına neden olacak etkinliklerin yapılmasına müsaade edilmeyecek.

Cenaze merasimleri belirlenen kurallara (30 kişiyi geçmeyecek şekilde) uygun yapılması konusunda gerekli tedbirler alınacak.

Hafta sonu kırsal mahalle ve yaylalara gidilemeyecek

27-28 Şubat ve 6-7 Mart'ta Çiftçi Kayıt Belgesi ile kırsal mahallelere (köylere), yaylalara gidilmesine izin verilmeyecek.

Semptomları olan vatandaşlar evlerinden görevli araçlarla alınarak, testleri yapıldıktan sonra yine görevli araçlarla evlerine bırakılacak ve test sonuçları belli oluncaya kadar izole olmaları sağlanacak.

Pazar yerlerinde HES kodu denetimi

Evlerinde izolasyona tabi tutulan vakaların, denetim ekipleri tarafından günlük olarak evlerinde kontrol ve denetimleri yapılacak.

Pazar yerlerinin giriş ve çıkış noktalarına belediyelerce bariyerler konulmak ve HES kodu uygulaması yapılmak suretiyle vatandaşların pazar yerlerine girmeleri sağlanacak.

Alınan kararlara uymayanlara idari işlem uygulanacak.