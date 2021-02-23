Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 22:17Son Güncelleme: Kaynak: AA
Yunanistan'ın ölüme terk ettiği 33 sığınmacı kurtarıldı
[Fotoğraf: AA]
İzmir'in Dikili ilçesi açıklarında, Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen 33 sığınmacı karaya çıkarıldı.
Sahil Güvenlik Komutanlığının internet sitesinde yer alan açıklamaya göre, Dikili ilçesi Bademli açıklarında 22 Şubat'ta lastik bot içerisinde bir grup sığınmacı olduğu bilgisinin alınması üzerine bölgeye Sahil Güvenlik botu görevlendirildi.
Yunanistan unsurlarınca Türk kara sularına geri itilen lastik bot içerisindeki 33 sığınmacı kurtarıldı.
Sığınmacılar, işlemlerinin ardından İl Göç İdaresi Müdürlüğüne teslim edildi.
Etiketler: Düzensiz Göçmenler Sahil Güvenlik
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