Vali Seddar Yavuz, alınan tedbirlere rağmen vaka sayılarındaki artışın devam ettiğini, özellikle 65 yaş üstü aşılama oranlarının artırılması için özel bir çalışma yapılacağına işaret etti.

Kentte filyasyon ekip sayısı 300'e çıkarılacak ve yaşam alanlarını kapsayacak şekilde daha etkin denetimler gerçekleştirilecek.

Tüm ilçelerde karantina tedbirlerinin titizlikle uygulanacağı bildirilen kararda, şunlar yer aldı:

"Evlerinde izolasyon şartları uygun olmayan COVID-19 pozitif ve temaslı vatandaşlarımızın izolasyon süreçlerini Valiliğimizce tahsis edilen KYK yurtlarında misafir edilerek tamamlatılmasının sağlanması, COVID-19 bulaşı riskini artırdığı düşünülen ev ziyareti ve toplantıların pandemi sürecinde azaltılması için ev hanımları başta olmak üzere tüm vatandaşlarımıza yönelik ilgili kurum ve kuruluşlar tarafından daha kapsamlı bilgilendirme çalışmaları yapılması, Sayın Valimiz tarafından görevlendirilen bir Vali Yardımcısı başkanlığında Büyükşehir Belediyesi, Kocaeli Üniversitesi ve İl Sağlık Müdürlüğü temsilcilerinden oluşan bir komisyon oluşturulması kararlaştırıldı."