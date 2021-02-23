Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.

2 kişi gözaltına alındı

Operasyonda, 22 kilo 282 gram esrar, 3 hassas terazi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.