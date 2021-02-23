Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 19:43Son Güncelleme: Kaynak: AA
Başkentte 22 kilo esrar ele geçirildi
[Fotoğraf: AA]
Ankara'da düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 22 kilo 282 gram esrar, 3 hassas terazi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi.
Ankara İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan yazılı açıklamaya göre, Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, dün uyuşturucu madde kullanımı ve ticaretinin önlenmesine yönelik operasyon düzenledi.
2 kişi gözaltına alındı
Operasyonda, 22 kilo 282 gram esrar, 3 hassas terazi ve çok sayıda paketleme malzemesi ele geçirildi, "uyuşturucu veya uyarıcı madde ticareti yapma veya sağlama" suçundan 2 şüpheli gözaltına alındı.
Etiketler: Uyuşturucu Narkotik
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