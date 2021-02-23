Haber Giriş: 23 Şubat 2021 Salı 18:49Son Güncelleme: Kaynak: AA
Evin balkonundan düşen genç kız hayatını kaybetti
[Fotoğraf: AA]
Isparta'da bir sevgi evinin dördüncü katından düşen 15 yaşındaki kız yaşamını yitirdi.
Pirimehmet Mahallesi'nde bulunan sevgi evinin dördüncü katındaki balkona çıkan Kadriye A, henüz bilinmeyen nedenle dengesini kaybedip, beton zemine düştü.
Durumun bildirilmesi üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi.
Sağlık ekibinin yaptığı kontrolde, genç kızın hayatını kaybettiği belirlendi.
Polis ekibinin olayın yaşandığı evin çevresinde yaptığı incelemenin ardından, Kadriye A'nın cenazesi Isparta Şehir Hastanesi morguna götürüldü.
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