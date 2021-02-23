İstanbul Gaziosmanpaşa'da içinde 5 kişi bulunan bir araç, tıp merkezinin önüne yanaştı. Aracın sürücüsü, el hareketi yaparak hemşireyi yanına çağırdı. Hemşire ise yanına gitmedi.

Duruma sinirlenen sürücü ve yanındaki kişi, hemşireye saldırdı.

"Saldırganlar alkollüydü"

Saldırı anını anlatan Hemşire Süleyman Gül, "Akşam saat 17.30 civarı bir araba yanaştı. Eliyle buraya gel işareti yaptı. Biz şahısları daha önceden de tanıyoruz. Daha önce de bize karşı darp ve bıçak çekme olayları olmuştu. Saldırganlar alkollüydü. Alkol şişelerini araca bırakıp indiler" dedi.

Burnu ve elmacık kemiği kırıldı

Saldırganlar, hemşire Süleyman Gül'ün burnunu ve elmacık kemiğini kırdı.

Gül, "Defalarca kafa yedim. Kamerada görünüyordur muhtemelen. Artık bu saldırıların bir son bulmasını istiyoruz" diye konuştu.

Şikayetçi oldu

Hemşire Süleyman Gül'ü darbeden kişiler, daha sonra bölgeden kaçarak uzaklaştı.

Hemşire Gül, darp raporu alıp şikayetçi oldu.

Gül, sağlık çalışanlarına uygulanan şiddetin son bulmasını ve saldırganların hak ettiği cezayı almasını istiyor.